رياضة | ليفربول يصارع توتنهام على "جوميز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصارع توتنهام على "جوميز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد عن دخول نادي ليفربول الانجليزي صراع التعاقد مع ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو الاسباني وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "El gol digital" إن ناديي ليفربول وتوتنهام سوف يدخلان في صراع التعاقد مع المٌهاجم الأوروجوياني جوميز لاعب سيلتا فيجو.

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وقال الموقع إن اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 43 مليون إسترليني بعقده مع النادي الإسباني، وكلا الناديين على استعداد لتفعيل هذا الشرط وشراء الأوروجوياني للاستفادة من خدماته.

الجدير بالذكر أن جوميز البالغ من العمر "22 عاماً" بدأ مسيرته الكروية مع ديفينسور الأوروجوياني ومن ثم ذهب بعدها إلى سيلتا فيجو في عام 2017.

ولعب جوميز مع سيلتا فيجو هذا الموسم في بطولتي الدوري الاسباني والكأس 34 مباراة حيثُ سجل 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.