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رياضة | وصلة تقطيع في لويس سواريز "الغشاش"

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شن الفرنسي فرانك لوبوف لاعب والسد القطري السابق، هجوماً لاذعاً على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي واصفاً إياه بأنه "لاعب غشاش".

وقال لوبوف في تصريحاته عبر قناة "RMC Sport": "أحب البارسا حقاً، لكنني كنت سعيداً لأنهم لم يصلوا إلى النهائي بوجود لويس سواريز.. أنا لا أحترم لاعب مثله، هو مهنياً رائع، ولاعب كرة قدم رائع، ولكنه غشاش، هو رجل ليس لديه أي احترام".

وكان نادي برشلونة قد خرج من مسابقة بعد خسارته في نصف النهائي من بـ(4-3) فقد فاز البارسا في الذهاب بثلاثية لكنه سقط إياباً برباعية نظيفة.

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