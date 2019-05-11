رياضة | وصلة تقطيع في لويس سواريز "الغشاش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة تقطيع في لويس سواريز "الغشاش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الفرنسي فرانك لوبوف لاعب تشيلسي والسد القطري السابق، هجوماً لاذعاً على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة واصفاً إياه بأنه "لاعب غشاش".

وقال لوبوف في تصريحاته عبر قناة "RMC Sport": "أحب البارسا حقاً، لكنني كنت سعيداً لأنهم لم يصلوا إلى النهائي بوجود لويس سواريز.. أنا لا أحترم لاعب مثله، هو مهنياً رائع، ولاعب كرة قدم رائع، ولكنه غشاش، هو رجل ليس لديه أي احترام".

وكان نادي برشلونة قد خرج من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في نصف النهائي من ليفربول بـ(4-3) فقد فاز البارسا في الذهاب بثلاثية لكنه سقط إياباً برباعية نظيفة.