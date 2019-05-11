اونلاين | رابط ksa tv مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت yalla shoot تابع لايف ماتش النصر اليوم ضد الحزم

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النصر والحزم بث مباشر الأسطورة، بعد مرور 28 جولة من البطولة يلا شوت، يتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي يأتي بالمركز الثاني بعدما جمع 63 نقطة، وسيلتف عشاق كرة القدم حول شاشات التلفاز أو عبر روابط بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم مباشرة اليوم kora star.

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