اونلاين | ماتش النصر والحزم يلا شوت Koralive الاسطورة مشاهدة مباراة الحزم ضد النصر بث مباشر النصر والحزم تابع لايف رابط ksa tv

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نادي النصر في الصدارة حتى الآن، ويحلق أعلى جدول الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، من أصل 28 مباراة خاضها، بفارق نقطة واحدة عن الهلال السعودي، فاز النصر في 20 مباراة، وتعادل في اربعة مباريات وخسر في مثلهم، بينما نادي الحزم في المركز 12 برصيد 30 نقطة، وفي حالة الفوز يرتفع مؤقتًا مركزين على الأقل.

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