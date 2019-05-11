اونلاين | KSA رابط ماتش النصر والحزم Kora-star يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة الحزم ضد النصر DawriPlus دوري بلس النصر والحزم

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مباراة اليوم بين النصر والحزم، تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الأسبوع 29 من عمر الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة العودة، ونتابع معكم نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النصر بخماسية مقابل هدف.

مباراة النصر والحزم واليوم لها العديد من الإحصائيات الهامة، النصر السعودي يمتلك 64 نقطة، وهدافو الفريق هم اللاعب عبد الرزاق حمد الله سجل 29 هدف، واللاعب جوليانو سجل 8 أهداف، واللاعب أحمد موسى سجل 7 أهداف، ونادي النصر سجل 64 هدف وحصل على 6 ضربات جزاء، وحصل على 41 كارت أصفر، وحصل على 4 كروت حمراء.

نادي الحزم يمتلك 30 نقطة، وهدافو الفريق اللاعب محمد الصيعري سجل 10 أهداف، واللاعب اليماو سجل 4 أهداف، واللاعب دي ألميدا سجل 4 أهداف أخرى، نادي الحزم سجل 31 هدف، وحصل على 3 ضربات جزاء، وحصل على 57 كارت أصفر، وحصل على 3 كروت حمراء

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النصر السعودي يسعى للفوز للإستمرار بصدارة الدوري السعودي، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال السعودي، على غرار الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته نادي مان سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الإنجليزي، ونتابع معكم مباريات الجولة 29 في نفس التوقيت.

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