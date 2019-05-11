اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر “دوري بلس” لايف مباراة الاتفاق VS الهلال kora HD ماتش الهلال والاتفاق dawri plus

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تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة يوتيوب كورة ستار، مباراة الهلال والاتفاق مباشرة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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