انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح يأمل الفوز بدوري الأبطال بعد خسارة نهائي 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 08:02 مساءً - أمَل المصري محمد صلاح فوز فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد التأهل الدراماتيكي إلى المباراة النهائية من البطولة القارية.

وقال "صلاح" في تصريحات لموقع النادي على الشبكة العنكبوتية، السبت: "لقد كان أمراً لا يصدَّق بالتأهل إلى النهائي القاري للعام الثاني على التوالي".

وكان ليفربول قد بلغ نهائي النسخة الماضية في العاصمة الأوكرانية كييف، لكنه خسر اللقب أمام ريال مدريد (1-3)، ليتوَّج الأخير بـ"ذات الأذنين"، للمرة الثالثة توالياً.

وأكمل موضحاً: "في الموسم الماضي، تأهلنا للنهائي في روما، لذا لم نتمكن من الاستمتاع به كما حدث في أنفيلد، الآن تأهلنا في ملعبنا على حساب برشلونة، لذلك كان أمراً رائعاً، بلوغنا النهائي مرتين على التوالي أمر لا يصدَّق! آمل أن نفوز هذا الموسم".

Advertisements

ويصطدم ليفربول بمواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة إقامته في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي، فشدد "صلاح" قائلاً: "في الوقت الحالي، ينصبُّ التركيز بشدة على المباراة النهائية للبريميرليغ بمواجهة وولفرهامبتون الأحد".

وأشار إلى أن ليفربول "لا يزال ينافس على اللقب، وسوف يظفر به في حال حصد النقاط، ولم يتمكن مانشستر سيتي من الفوز على برايتون ضمن الجولة ذاتها".

ويستضيف ليفربول على أرضه ووسط جماهيره وولفرهامبتون في الجولة الـ38 والأخيرة للدوري الإنجليزي، ويمتلك الليفر في رصيده 94 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ويتصدر "صلاح" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال).