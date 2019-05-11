الامارات | رقم قياسي للشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باختبارات الأحزمة

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باختبارات الأحزمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رقما قياسيا غير مسبوق خلال اختبار الأحزمة الملونة الذي نظمه مساء امس في مركز الشارقة للطفل وذلك بمشاركة 482 لاعبا ولاعبة من اللاعبين الذين يشرف عليهم فنيا في امارة الشارقة ومن منتسبي النادي في اربع رياضات وهي التايكواندو والكاراتيه والجوجيتسو والتايكواندو ويعد رقم قياسي لاعلى عدد من المشاركين في اختبارات الاحزمة الملونة على مستوى الدولة اضافة الى إقامته في اربع رياضات مختلفة في تجمع رياضي واحد.حيث شارك في اختبارات التايكواندو 149، و236 في الكاراتيه، و73 في الجودو، و24 في شريط الجوجيتسو،

وجرت الاختبارات بحضور رئيس مجلس الادارة احمد عبد الرحمن العويس، ونائبه احمد الجروان وعضو مجلس الادارة علي عبيد العسم، والمدير التنفيذي للنادي المهندسة هنادي الكابوري، ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي، والسكرتير التنفيذي محمود لطفي، وبحضور مدربي النادي والاداريين واولياء امور اللاعبين واللاعبات،

من جهته وصف احمد عبد الرحمن العويس المستويين الفني والذهني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات خلال اختبارات الاحزمة بالمميز وتوجه لهم بضرورة مواصلة التدريب وبشكل تصاعدي من اجل رفع مستوياتهم نحو الافضل وتطوير تصنيفاتهم بشكل لائق وصولا لحصاد الميداليات الملونة.

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بينما اكد نائب رئيس مجلس الادارة احمد الجروان بان النادي حريص على تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات وعلى النهوض بتصنيفات الاحزمة الملونة لهم لتعزيز ثقة اللاعبين بانفسهم لبلوغ منصات التتويج وتحقيق الاهداف المرسومة.

واثنى الجروان على جهود اللجنة المنظمة على اختبار الاحزمة لدورها باخراجه بشكل مميز.

وتزامنا مع اجراء الاختبارات كرمت ادارة النادي كل من لاعبة الكاراتيه فجر ايوب لشكري والتايكواندو يامن علاونة تكريما لمشاركتهما الفاعلة في سباق الاندية للثقافة والفنون بنسخته الماضية ولتشجيع اللاعبين الاخرين على المشاركة مستقبلا.