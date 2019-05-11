شكرا لقرائتكم سلمان بن ابراهيم ورئيس الاتحاد الياباني يستعرضان خطط التطوير الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 33 دقيقة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 20:12

استقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.



ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بتاشميا، منوهاً بالأدوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد الياباني لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة في بلاده، مشيداً بالمكانة المميزة التي تحتلها اليابان على خريطة كرة القدم الآسيوية، وما حققته من إنجازات متواصلة في العديد من الاستحقاقات الكروية.

واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء الخطط المستقبلية للاتحاد القاري، الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في مسيرة الكرة الآسيوية على كافة المستويات، مبيناً أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الاتحاد الآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية يعتبر أحد أهم أدوات الوصول إلى التنمية المرجوة في اللعبة على الساحة القارية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الياباني دعمه لجهود الشيخ سلمان بن إبراهيم في قيادة مسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء، مؤكداً حرص الاتحاد الياباني على التفاعل الإيجابي مع مساعي الاتحاد القاري نحو رسم ملامح المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية على مختلف الصعد.