شكرا لقرائتكم أندير هيريرا يؤكد رحيله عن مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 18:46

لندن - أ ف ب - أكد الإسباني أندير هيريرا (السبت) ما كان متوقعاً بدرجة كبيرة، وهو رحيله في نهاية الموسم الحالي عن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وسط تقارير عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جرمان المتوّج هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.



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وينتهي عقد لاعب خط الوسط البالغ 29 عاماً مع «الشياطين الحمر» بختام الموسم الحالي، وأبلغ المشجعين بقراره من خلال شريط مصور نشره النادي عبر «تويتر» بعنوان «رسالة وداع من أندير هيريرا».

وفي الشريط الذي ضمّ لمحات من الأداء الذي قدمه هيريرا في صفوف الفريق الأحمر، قال اللاعب: «ثمة (لون) أحمر في قلبي، عرفت ذلك منذ المرة الأولى التي لعبت فيها هنا وبدأت بارتداء» قميص الفريق.

وتابع: «نادٍ يتابعه آلاف المشجعين الذين يحترمون ويستذكرون كل اللاعبين الذين يقدمون كل شيء. كنت أشعر بأنني مميز كلما ردد (المشجعون) اسمي. شعرت بالفخر عندما قرر المشجعون اعتباري جزءاً من هذا التاريخ المذهل. في كل مرة مثلت فيها النادي، في كل مباراة، في الانتصارات والهزائم، حتى عندما لم أكن قادراً على المساعدة من على المستطيل الأخضر، كنت أفهم ما يعنيه هذا النادي».

وشدد هيريرا على أنه سيذكر «كل مباراة من نحو 200 لقاء خضتها بهذا القميص، لأن اللعب في أعظم نادٍ في إنكلترا هو موضع فخر حقيقي (...) شكراً على هذه الأعوام الخمسة المذهلة».