شكرا لقرائتكم زيدان يدافع عن فالفيردي بعد الخيبة القارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 18:44

مدريد - أ ف ب - دافع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني (السبت) عن نظيره في الإدارة الفنية للغريم الكاتالوني برشلونة، إرنستو فالفيردي، في وجه الانتقادات التي تعرض لها بعد الخروج المخيب من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وكان فالفيردي الذي قاد برشلونة هذا الموسم الى لقبه الثاني توالياً في الدوري الإسباني ، على المسار الصحيح لمحاولة تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، إذ بلغ نهائي كأس إسبانيا لمواجهة فالنسيا في 25 أيار (مايو)، وتقدم في ذهاب الدور نصف النهائي القاري على ليفربول الإنكليزي بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو. لكن مباراة الإياب شهدت تحقيق ليفربول «ريمونتادا» تاريخية بالفوز برباعية نظيفة، ليكبد برشلونة خروجاً مخيباً من دوري الأبطال للموسم الثاني توالياً، بعدما تقدم في ربع نهائي الموسم الماضي 4-1 على روما الإيطالي في الذهاب، لكنه أقصي لخسارته صفر-3 في الإياب.

وعلّق زيدان على الانتقادات التي تطال فالفيردي والتقارير عن احتمال إقالته من منصبه، بالقول في مؤتمر صحافي السبت عشية الحلول ضيفاً على ريال سوسييداد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري، إن ما قام به مدرب برشلونة «حتى الآن، قام به بطريقة استثنائية».

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وأضاف: «لست في موقع القول ما إذا كانت (الانتقادات) بحقه عادلة أم غير عادلة. هو يدرك كيف تسير الأمور في هذه المهنة. لكن لا يمكننا أن نضع موضع الشك كل العمل الذي قام به».

ومكّن فالفيردي الفريق من تحقيق الثنائية المحلية في الموسم الماضي، وهو في موقع تكرار ذلك هذا الموسم، لكن الخيبتين على المستوى القاري قد تدفعان إدارة برشلونة الى التفكير بشكل أكبر في مستقبله مع الفريق، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى 2020 مع خيار التمديد موسماً إضافياً.

واعتبر زيدان أن المباريات الصاخبة التي شهدها دوري الأبطال هذا الموسم لاسيما في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، وإقصاء فرق بخسارتها إياباً بعد أفضلية مريحة ذهاباً، تظهر صعوبة المسابقة القارية الأم، وتعزز بشكل أكبر ما حققه فريقه فيها، لاسيما التتويج بثلاثة ألقاب متتالية خلال إدارته له بين العامين 2016 و2018.