شكرا لقرائتكم منصور ينفي خلافاته مع غروس .. وبوطيب أول الراحلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 18:27

نفى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلافه مع المدير الفني للفريق"الأبيض" السويسرى كريستيان غروس، مؤكدا استمرار المدرب في حال عدم فوز ناديه بالدوري المصري أو لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم .



وأشار إلى أن المدرب يملك الصلاحيات كاملة ولم يتدخل في منصبه أي من مسؤولي مجلس الإدارة ، لافتا إلى أن غروس كان على قدر على المسؤولية وقاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة منذ ترأسه الجهاز الفني ، مطالبا من وصفهم بالمتربصين بعدم تعكير الأجواء الجيدة في علاقة المدرب بمسؤولي الإدارة لعرقلة مسيرة الزمالك الناجحة هذا الموسم.

وقرر منصور صرف مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الصعود لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية ، وطالب اللاعبين بالتركيز في البطولة القارية مع الاحتفاظ بأمل المنافسة على الفوز بالدوري المحلي لتحقيق اللقبين. وأعلن رئيس القلعة البيضاء عن موافقة الاتحاد المصري بتأجيل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المحلي لتفادي إرهاق لاعبي ناديه قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في 19 الجاري في ذهاب نهائي الكونفيدرالية .

من جانب آخر ، بات المهاجم المغربى خالد بوطيب أول الراحلين عن صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية القادمة لضعف مردوده الفني مقارنة بالتونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز اللذين حافظا على موقعهما في التشكيل الأساسي ، ويرغب غروس في التعاقد مع لاعب أجنبي يستفيد منه الفريق في ظل غياب بوطيب المستمر .