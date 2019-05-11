شكرا لقرائتكم كلوب: اختيار باكو لنهائي الدوري الأوروبي قرار غير مسؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا- رويترز | منذ 18 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 02:17

انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول اختيار باكو لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر وقال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحاجة إلى التدقيق في طريقة اختيار المدن التي تستضيف مثل هذه المباريات. وسيضطر جمهور أرسنال وتشيلسي‭ ‬وهما طرفا نهائي الدوري الأوروبي لقطع مسافة إجمالية تزيد على ثمانية آلاف كيلومتر لحضور النهائي في عاصمة أذربيجان في 29 مايو ايار.



وفي الوقت الذي عبر فيه جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبير عن الانزعاج من ارتفاع أسعار تكاليف السفر والإقامة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين في مدريد قال كلوب إن مشجعي تشيلسي وأرسنال يشعرون بصعوبات اكبر.

وقال كلوب للصحافيين اليوم (الجمعة) "أعتقد أن تكاليف السفر والإقامة في مدريد باهظة بشكل كبير لكن الذهاب إلى باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي مسألة تثير الضحك". ولم تركز أسئلة الصحفيين على مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في انفيلد بعد غد الأحد.

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وأضاف كلوب "لا أعرف ماذا تناول من اتخذوا مثل هذه القرارات في وجبة الإفطار حين أقدموا على ذلك.

"توجهنا العام الماضي إلى كييف (في نهائي دوري أبطال أوروبا) وهي مدينة رائعة. لكن كان من المستعبد أن يكون فريق روسي أو فريق من هذا الجزء من العالم في المباراة النهائية".

وفي ظل عدم وجود رحلات طيران مباشرة من لندن إلى باكو سيضطر الجمهور الراغب في مشاهدة المباراة للسفر لمدة قد تصل إلى 14 ساعة.

وقال كلوب "مثل هذه القرارات يجب أن تكون أكثر مراعاة للظروف. القرار كان غير مسؤول. لا أعرف كيف يفعلون ذلك وأتعاطف كثيرا مع الجمهور".