شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم السبت 11 - 5 - 2019 في الدوري المصري اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم.. يلتقى الأهلى مع سموحة في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. نقاط الأهلى



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. يدخل الاهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. العائدون من الإصابة



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. حاول الجهاز الطبي للأهلى تجهيز أكثر من لاعب لمواجهة سموحة بعد تعافيهم من الإصابة أمثال حسين الشحات ومروان محسن وأحمد الشيخ.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. الرهان على الأساسيين



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. الجهاز الفني يراهن على اللاعبين الذين يشاركوا بشكل أساسي فى الفترة الماضية في مقدمتهم ، وليد أزاو وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ورمضان صبحي، كما يعول لاسارتي على خبرات لاعبيه فى انهاء مواجهة سموحة لصالحهم، والتي من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظراً لامتلاك لاعبي الفريق السكندري عناصر جيدة، كما يتواجد مع سموحة جهاز فني يملك خبرات كبيرة بقيادة العميد حسام حسن.

مشاهدة مباراة الأهلى ضد سموحة بث مباشر اليوم .. ماذا قال لاسارتى



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى على صعوبة مواجهة سموحة ،مشدداً على أن الفريق السكندري يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لتأمين موقفه من البقاء فى بطولة الدورى خاصة وأنه لم يضمن البقاء مع الكبار بشكل رسمي ، وكشف المدير الفني للأهلى أن تركيز فريقه منصب على مواجهة سموحة من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري.

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مشاهدة مباراة الاهلى ضد سموحة بث مباشر اليوم .. المحطات الصعبة لم تنته



أشار لاسارتى أن مرحلة المحطات الصعبة فى الدورى لم تنته، خاصة وأنه أكد من قبل على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التعامل معها على أنها وحدة واحدة تضم عددا من المباريات يحتاج الفريق إلى الفوز بها جميعا من أجل حسم اللقب فى ظل وجود منافسة قوية مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. حسام حسن يتطلع للفوز



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. يسعى الجهاز الفني لسموحة بقيادة العميد حسام حسن لإيقاف قطار إنتصارات الأهلي، بعد نجاح الفريق السكندري فى تحقيق عدة انتصارات قبل التعادل الأخير مع الجونة .

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم.. ترتيب سموحة



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. على الرغم من أن الفريق لا يعيش أفضل مواسمه حيث يحتل الفريق حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات، إلا أن اللاعبين يدركوا جيداً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى أمر كفيل بتعديل صورة الفريق وتحقيق انتفاضة قوية فى المباريات الختامية لبطولة الدوري العام.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم .. حكم مباراة الاهلى وسموحة



مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر اليوم.. اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة رقم 32 لبطولة الدوري الممتاز، حيث يدير أمين عمر مواجهة الأهلي وسموحة .

كما يعاونه طاقم تحيكمى مكون من محمود أبوالرجال ويوسف البساطي حاملى الراية ، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمود ناجي وعبد العزيز السيد حكما خامسا.