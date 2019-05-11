شكرا لقرائتكم الحضري يعلق على هبوط النجوم ويتحدث عن مستقبله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عصام الحضرى حارس مرمي النجوم، عن حزنه الشديد لهبوط فريقه لدورى القسم الثاني رسميًا، بعد الخسارة أمس أمام مصر المقاصة 2-1.

وأبدى الحضرى فى تصريحات خاصة حزنه بعد تأكد هبوط النجوم لدورى المظاليم، بعد المشاركة الأولى هذا الموسم في تاريخ الدوري المصري الممتاز، متمنيًا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، والعودة سريعًا للأضواء.

وعن مستقبله في المرحلة المقبلة، قال الحضري: "عقدى مع النجوم ينتهى بنهاية الموسم الحالي، ولم أشارك معهم إلا في مباراتين فقط أمام الزمالك والإسماعيلي، ثم تعرضت للإصابة في العضلة الأمامية وابتعدت على إثرها عن المشاركة".

وتابع الحارس المخضرم حديثه: "حاليًا أخوض تدريباتي مع النجوم بشكل منتظم، كما أخوض تدريبات فردية يوميا للحفاظ على لياقتي، لكنني لم أحسم وجهتى المقبلة بعد الرحيل عن النجوم، فقد انتقل لنادي أخر، وكل شيء وارد".