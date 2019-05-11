شكرا لقرائتكم الزمالك للاعبين : سحوركم انهارده علينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الإدارى لفريق الزمالك، كافة لاعبى الفريق الكروى، بالدخول فى معسكر مغلق عقب انتهاء المران الجماعى اليوم السبت، استعداداً لمباراة الداخلية، غدا الأحد، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وشدد الجهاز الإدارى على لاعبى الزمالك إقامة المران اليوم فى تمام الساعة 10 مساءًا وبعد انتهائه يبدأ المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة الغد حيث سيتناول اللاعبون وجه السحور سويا الليلة داخل المعسكر ولكن هذا لا يمكن محاولات إدارة القلعة البيضاء بشأن تعديل موعد مباراة الغد.

ويأمل الزمالك فى مواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه مؤخرا على وادى دجلة بنتيجة 2/1 لتقليص الفارق مع الأهلى، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة حيث احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بالترتيب العام برصيد 63 نقطة.