شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يستدعي مدير النشاط الرياضي لبحث أسباب تراجع الألعاب الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعه المنعقد حاليا فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة عدداً من الملفات الهامة. واستدعي مالمجلس منذ قليل، رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، لمراجعة ملف الألعاب الأخرى وبحث أسباب تراجعها هذا الموسم، وتوفير احتياجات النشاط لتعديل المسار فى الموسم الجديد. ومن المقرر أن يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلى مساء اليوم لملعب بتروسبورت، لتدعيم الفريق الأحمر فى مواجهة سموحة المقرر إقامتها الليلة ضمن مباريات بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلي يستدعي مدير النشاط الرياضي لبحث أسباب تراجع الألعاب الجماعية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.