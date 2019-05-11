شكرا لقرائتكم أتالانتا يتمسك بأحلامه الأوروبية ويجتاز جنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق أتلاانتا مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه جنوى 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وتقدم الغامبي موسى بارو بهدف لأتلانتا في الدقيقة 46 ثم أضاف البلجيكي تيموثي كاستانيي الهدف الثاني في الدقيقة 53. وأحرز المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف الهدف الوحيد لجنوى قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث مؤقتا برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع حاليا والذي يلتقي يوم الاثنين مع ضيفه كييفو.

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وحقق أتالانتا فوزه الخامس على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وتسع هزائم. ويحقق أتالانتا نتائج استثنائية في الموسم الحالي وبات على أعتاب الظهور الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وحقق أتالانتا سبعة انتصارات دون أي هزيمة في آخر عشر مباريات. كما يقدم مسيرة مذهلة تحت قيادة مدربه جيان بييرو غاسبريني، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم هذا الموسم بعد أن سجل 73 هدفا متفوقا بأربعة أهداف عن يوفنتوس البطل. ويوجه أتالانتا أنظاره صوب المباراة النهائية لكأس إيطاليا في مواجهة لاتسيو يوم الأربعاء المقبل.

على الجانب الآخر ازداد موقف جنوى صعوبة حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط قبل جولتين من نهاية الموسم.