أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 11 مايو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مستبعدو الأهلى من مباراة سموحة يؤدون مرانا فى التتش قبل الإفطار، واتحاد الكرة يوقف أحمد أيمن منصور و"نداى" الطلائع مباراة واحدة.

مستبعدو الأهلى من مباراة سموحة يؤدون مرانا فى التتش قبل الإفطار

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم فى الأسبوع الـ 32 للدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يوقف أحمد أيمن منصور و"نداى" الطلائع مباراة واحدة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف السنغالى تالا نداى لاعب طلائع الجيش، وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، مباراة واحدة.

الإسماعيلى يحصل على توقيع "راشد" المنصورة ويعرض مليون جنيه لضم "أخميمى"

حصل مسئولو النادى الإسماعيلى على توقيع أحمد راشد مدافع فريق المنصورة وأكثر لاعبى الفريق مشاركة فى مباريات الفريق بدورى القسم الثانى هذا الموسم لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تمهيداً للإعلان عن الصفقة بعد الاتفاق على الأمور المادية مع مجلس إدارة المنصورة الذى طلب الحصول على 2 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب الذى طلب نادى طنطا ضمه بعد الصعود للدورى الممتاز .

أزارو وأجاى ورمضان يتصدرون نصائح لاسارتى قبل مواجهة سموحة

حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق قبل مباراة سموحة الليلة فى الجولة الـ32 للدورى الممتاز.

طاهر طاهر يغلق ملف العروض ويبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى

بدأ طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى للعودة من جديد للملاعب فى ظل الحاجة الماسة لجهوده فى الخط الهجومى للذئاب.

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أجيرى يجهز 3 طرق لعب للمنتخب قبل امم افريقيا 2019.. تعرف عليها

يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة خافيير أجيرى، بعض الخطط الفنية والتكتيكية التى سيتدرب عليها فى المعسكر الأخير قبل بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

جروس يُعيد "هيكلة" خط دفاع الزمالك أمام الداخلية بسبب ظروف إضطرارية

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تعديل تشكيل خط دفاع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، المحدد لها غدًا الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.