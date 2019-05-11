شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى فى أول تصريح بعد هبوط النجوم: لم أحسم وجهتى وكل شىء وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم، على هبوط فريقه لدورى القسم الثانى رسميًا، بعد حصد 25 نقطة من 32 مباراة خاضها بالدورى الممتاز حتى الآن.

وأبدى الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حزنه بعد تأكد هبوط النجوم للمظاليم، بعد المشاركة هذا الموسم فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي، متمنيًا التوفيق لهم فى المرحلة المقبلة، والعودة سريعًا للدورى.

وعن مستقبله فى المرحلة المقبلة، قال السد العالى: "عقدى مع النجوم ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولم أشارك معهم إلا فى مباراتين فقط أمام الزمالك والإسماعيلى، ثم تعرضت للإصابة فى العضلة الأمامية وابتعدت على إثرها عن المشاركة".

وتابع الحضرى حديثه: "حاليًا أخوض تدريباتى مع النجوم بشكل منتظم، كما أخوض تدريبات فردية يومًا للحفاظ على لياقتى، لكننى لم أحسم وجهتى المقبلة بعد الرحيل عن النجوم، فقد انتقل لنادى آخر، وكل شىء وارد".