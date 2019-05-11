شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى فى أول تصريح بعد هبوط النجوم: لم أحسم وجهتى وكل شىء وارد والان مع تفاصيل الخبر
وأبدى الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" حزنه بعد تأكد هبوط النجوم للمظاليم، بعد المشاركة هذا الموسم فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي، متمنيًا التوفيق لهم فى المرحلة المقبلة، والعودة سريعًا للدورى.
وعن مستقبله فى المرحلة المقبلة، قال السد العالى: "عقدى مع النجوم ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولم أشارك معهم إلا فى مباراتين فقط أمام الزمالك والإسماعيلى، ثم تعرضت للإصابة فى العضلة الأمامية وابتعدت على إثرها عن المشاركة".
وتابع الحضرى حديثه: "حاليًا أخوض تدريباتى مع النجوم بشكل منتظم، كما أخوض تدريبات فردية يومًا للحفاظ على لياقتى، لكننى لم أحسم وجهتى المقبلة بعد الرحيل عن النجوم، فقد انتقل لنادى آخر، وكل شىء وارد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحضرى فى أول تصريح بعد هبوط النجوم: لم أحسم وجهتى وكل شىء وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.