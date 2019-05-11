اخبار الرياضه

المصرى يفقد جهود إيزى إيميكا أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفقد جهود إيزى إيميكا أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب إيزى إيميكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى، والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى على ستاد الجيش بالسويس فى العاشرة مساء الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من مايو الجارى.

يأتى ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود والتى انتهت بفوز الحرس بهدف واحد لا شىء.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يفقد جهود إيزى إيميكا أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا