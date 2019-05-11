المصرى يفقد جهود إيزى إيميكا أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب إيزى إيميكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى، والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى على ستاد الجيش بالسويس فى العاشرة مساء الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من مايو الجارى.
يأتى ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود والتى انتهت بفوز الحرس بهدف واحد لا شىء.
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