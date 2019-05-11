شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة للمقاولون العرب بعد رباعية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه راحة لمدة يومين بعد رحلة سفر طويلة للجونة كللت بالنجاح على أن يعودوا للتدريبات من جديد الاثنين المقبل، فى إطار استعدادات الفريق للجولة الـ33 للدورى أمام الأهلى.

ونجح المقاولون العرب فى إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق الجونة، بعدما نجح ذئاب الجبل فى الفوز برباعية مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 32 من عمرمسابقة الدورى العام.

ويطمح فريق المقاولون العرب فى دخول المربع الذهبى خاصة بعدما تقدم ذئاب الجبل للنقطة 47، وبات يفصلهم نقطة واحدة فقط عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع فى جدول المسابقة.