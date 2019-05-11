شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اللاعبين بدخول معسكر مواجهة الداخلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للزمالك اللاعبين بدخول معسكر مغلق بعد مران اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح الجهاز الإدارى للاعبى الزمالك أن مران اليوم سيكون فى العاشرة مساءً على أن يعقبه معسكر مغلقا لمواجهة الغد، وذلك تأكيدا على استمرار الاستعدادات بشكل طبيعى وسط المحاولات التى تجريها إدارة القلعة البيضاء بشأن ترحيل موعد المباراة من عدمه.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بعد فوزه مؤخرا على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف من أجل مواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى، بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة لكنه لعب 31 مباراة، فى حين احتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.