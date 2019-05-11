مجلس الأهلى يستدعى مدير النشاط الرياضى لمراجعة ملف الألعاب الأخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، منعقدا فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستدعى مجلس إدارة النادى الأهلى، رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، لمراجعة ملف الألعاب الأخرى، وبحث أسباب تراجعها هذا الموسم، وتوفير احتياجات النشاط لتعديل المسار فى الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلى مساء اليوم لملعب بتروسبورت، لتدعيم الفريق الأحمر فى مواجهة سموحة المقرر إقامتها الليلة، ضمن مباريات بطولة الدورى العام.
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