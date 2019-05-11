شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الصدمة عنوان مباراة الأهلي وسموحة فى الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تحت القيادة الفنية لمارتن لاسارتى، تحديا جديدا بمسابقة الدوري العام عندما يستضيف فريق سموحة فى العاشرة مساءً، فى المباراة التى تقام على استاد بتروسبورت ضمن مافسات الجولة 32 من عمر المسابقة المحلية.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدورى العام برصيد 67 نقطة بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

فيما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات، إلا أن اللاعبين يدركون جيداً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى أمر كفيل بتعديل صورة الفريق وتحقيق انتفاضة قوية فى المباريات الختامية لبطولة الدوري العام.

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وكانت الصدمة عنوان مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز النادى الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء سددها على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، إلا أن جماهير الأهلي تلقت صدمة قاسية بإصابة محمد محمود أحدث صفقات الفريق الأحمر والذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب فترة طويلة عن الملاعب.