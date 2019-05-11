شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. نصف دستة أهداف حصيلة مباراة الطلائع وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى العاشرة مساء اليوم السبت يتجدد اللقاء بين طلائع الجيش ونظيره بتروجت، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الجيش بالسويس. ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكهم 40. فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكهم 38. Advertisements وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين فى نوفمبر الماضى انتهت بتعادل الفريقين إيجابياً فى مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف ثلاثة فى شباك بتروجت وثلاثة فى شباك الطلائع.

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