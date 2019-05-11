شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل العميد مع أهلى لاسارتى قبل صدام سموحة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادي الأهلي، تحت القيادة الفنية لمارتن لاسارتي، لمواجهة سموحة تحت القيادة الفنية لحسام حسن، فى العاشرة مساء اليوم السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام ويستضيفها استاد بتروسبورت.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدورى العام برصيد 67 نقطة بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة فاز فى 21 مباراة وتعادل فى أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

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كانت المواجهة الأولى والأخيرة التى جمعت المدربين حسام حسن ولاسارتى فى الدورى العام خلال منافسات الدور الأول، وخاض الأوروجويانى أولى مبارياته فى الإيجيبشن ليج أمام العميد الذى كان يتولى الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، ونجح حسام حسن فى التغلب على لاسارتى بهدفين مقابل هدف.