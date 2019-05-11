HD دوري بلس الاهلي والفيصلي Tabi3live يلا شوت مباراة الفيصلي ضد الاهلي Kora live رابط ماتش الاهلي...

على موعد مع الأسبوع التاسع والعشرون، يلا شوت الاهلي والفيصلي اليوم السبت 11 مايو 2019، على قناة السعودية الرياضية إتش دي، القناة الناقلة لبطولة كاس دوري محمد بن سلمان، ونتابع معكم رابط مباراة الاهلي والفيصلي اليوم، مباراة العودة، ونستعلم معكم عن رابط الاسطورة Livehd7 بث مباشر مباراة الاهلي والفيصلي اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

مباريات الجولة التاسعة والعشرون في نفس التوقيت، حيث تبدأ مباراة الاهلي والفيصلي في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة السعودية الرياضية، وتنطلق المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة العودة اليوم بالدوري السعودي الممتاز، كأس دوري محمد بن سلمان.

الاهلي والفيصلي

على ملعب الجوهرة المشعة، في يوم 5 أكتوبر 2018 كانت مباراة الذهاب بين الأهلي والفيصلي وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، وسجل الأهداف اللاعب عمر السومة وخوسيه مانويل خورادو، وحصل اللاعب عقيل بلغيث على كارت أحمر في تلك المباراة، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم في الدوري السعودي.

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الاسطورة الاهلي والفيصلي

نادي أهلي جدة يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها، فاز في 15 مباراة وتعادل في أربعة مباريات وخسر في تسع مباريات، ويسعى للوصول للمربع الذهبي مع أمل في تعثر نادي التعاون صاحب المركز الرابع الذي يبتعد عن الأهلي بثلاثة نقاط، بينما نادي الفيصلي يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة، وذلك من أصل 28 مباراة وفاز في 12 مباراة، ويأمل في الإقتراب من نادي أهلي جدة في جدول الدوري.

Livehd7 الاهلي والفيصلي

نادي أهلي جدة فاز بالدوري السعودي ثلاثة مرات، وحصل على وصافة الدوري في سبع بطولات، آخر بطولة حصل عليها الأهلي كانت في عام 2015-2016، بينما نادي الفيصلي يأمل في الفوز بالدوري السعودي وتحسين وضعه بجدول الترتيب العام.

رابط بث الاهلي والفيصلي

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