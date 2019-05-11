NOW رابط ماتش النصر والحزم Kora-star يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة الحزم ضد النصر DawriPlus دوري...

الاسطورة للبث المباشر النصر والحزم، يلا شوت الدوري السعودي اليوم السبت 11 مايو 2019، الأسبوع 29 من الدوري السعودي الممتاز، مباريات اليوم تقام في نفس التوقيت، من أجل متابعة عامة للنتائج، رابط ماتش النصر والحزم اليوم، الحزم ضد النصر، ومتابعة الأخبار الرياضية الهامة، تابع المقال الهام، وتابع المباراة على قناة السعودية الرياضية، رابط الاسطورة لايف Livehd7 للبث المباشر، تابع لايف مباراة اليوم

مباراة اليوم بين النصر والحزم، تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الأسبوع 29 من عمر الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة العودة، ونتابع معكم نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النصر بخماسية مقابل هدف.

رابط النصر والحزم

مباراة النصر والحزم واليوم لها العديد من الإحصائيات الهامة، النصر السعودي يمتلك 64 نقطة، وهدافو الفريق هم اللاعب عبد الرزاق حمد الله سجل 29 هدف، واللاعب جوليانو سجل 8 أهداف، واللاعب أحمد موسى سجل 7 أهداف، ونادي النصر سجل 64 هدف وحصل على 6 ضربات جزاء، وحصل على 41 كارت أصفر، وحصل على 4 كروت حمراء.

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دوري بلس النصر والحزم

نادي الحزم يمتلك 30 نقطة، وهدافو الفريق اللاعب محمد الصيعري سجل 10 أهداف، واللاعب اليماو سجل 4 أهداف، واللاعب دي ألميدا سجل 4 أهداف أخرى، نادي الحزم سجل 31 هدف، وحصل على 3 ضربات جزاء، وحصل على 57 كارت أصفر، وحصل على 3 كروت حمراء

الاسطورة النصر والحزم

النصر السعودي يسعى للفوز للإستمرار بصدارة الدوري السعودي، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال السعودي، على غرار الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته نادي مان سيتي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الإنجليزي، ونتابع معكم مباريات الجولة 29 في نفس التوقيت.

رابط بث النصر والحزم

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