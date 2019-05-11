Plus رابط الاهلي والفيصلي DawriPlus دوري بلس KSA مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الأهلي Ahli FC تابع لايف...

دوري بلس الاهلي والفيصلي، نتابع معكم بث مباشر اليوم الاهلي والفيصلي السبت 11 مايو 2019، مباريات الجولة 29 من عمر الدوري السعودي، كاس دوري محمد بن سلمان في ثوبه الجديد، ونتابع معكم الترتيب العام للفرق قبل مباراة اليوم، وكذلك الأحداث الهامة والإحصائيات للفرق بداخل الدوري، ونتابع رابط الاسطورة Livehd7 البث المباشر رابط الاهلي والفيصلي اليوم تابع لايف.

تنطلق مباراة الاهلي والفيصلي اليوم السبت 11 مايو 2019 على قناة السعودية الرياضية، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة العودة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز نادي أهلي جدة بنتيجة 2-0، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم، ونتيجة الاهلي والفيصلي، المباراة تنطلق الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، ونتابع معكم العديد من التحديثات الخاصة بمباراة اليوم.

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رابط الاهلي والفيصلي

الأهلي السعودي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، وذلك من أصل 28 مباراة خاضها فاز في 15 مباراة وتعادل في أربعة مباريات، وخسر في تسع مباريات، بيينما نادي الفيصلي يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة، وخاض 28 مباراة، وفاز في 12 مباراة، وتعادل في سبع مباريات وخسر في تسع مباريات، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب العام

كورة لايف الاهلي والفيصلي

نادي أهلي جدة بعد 28 جولة يمتلك 49 نقطة، ويعتبر هدافو النادي الأهلي عمر السومة 18 هدف، واللاعب جورج دجانيني تافاريس سجل 16 هدف، واللاعب عبد الفتاح عسيري سجل 5 أهداف، وسجل الأهلي 59 هدف منذ بداية الموسم، وحصل على سبع ضربات جزاء، وحصل على 58 كارت اصفر وحصل على 4 كروت حمراء، بينما نادي الفيصلي يمتلك 43 نقطة حتى الآن، واللاعب روجيريو هو هداف الفيصلي سجل 8 أهداف، واللاعب لويز عوستافو سجل 7 أهداف، واللاعب جونيور سجل 6 أهداف، وسجل الفيصلي 49 هدف، وحصل على 4 ضربات جزاء حتى الآن وحصل على 52 كارت أصفر، وحصل على 5 كروت حمراء.

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