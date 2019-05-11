Live رابط الهلال والاتفاق الاسطورة يلا شوت Hilal-TV دوري بلس مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الهلال السعودي...

الآن نتابع معكم بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق، مباراة اليوم السبت 11 مايو 2019 على قناة السعودية الرياضية، المباراة الهامة التي يسعى نادي الهلال للوصول لقمة الدوري ولو بشكل مؤقت على أمل تعثر النصر السعودي، يلا شوت Livehd7 مباراة الهلال والاتفاق اليوم بالدوري السعودي، ونسعى لنقل الصورة بشكل واضح عبر التحديثات.

مباراة 6 نوفمبر 2018 مباراة الذهاب بين الهلال والاتفاق انتهت بفوز الزعيم الهلالي برباعية مقابل هدف واحد، سجل الأهداف اللاعب جوميز هدفين، واللاعب سالم الدوسري واندري كاريلو، ويأمل الهلال في إستعادة صدارة جدول الترتيب مرة أخرى، تابع اليوم نتيجة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي لكرة القدم على قناة السعودية الرياضية.

رابط الهلال والاتفاق

مباراة العودة اليوم بين الهلال والاتفاق، تنطلق اليوم السبت 11 مايو 2019، في الأسبوع 29 من عمر الدوري السعودي، على إستاد الأمير محمد بن فهد، مباراة العودة اليوم، في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

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دوري بلس الهلال والاتفاق

بعد 28 جولة من الدوري السعودي، هدافو نادي الهلال هم اللاعب جوميس 19 هدف، واللاعب كارلوس إدواردو 9 أهداف واللاعب محمد إبراهيم كلو 5 أهداف، اللاعب جوميز صنع 7 أهداف، واللاعب كارييو صنع 6 أهداف، واللاعب محمد البريك صنع 5 أهداف وسجل الهلال 62 هدف وحصل على 11 ضربة جزاء، وجصل على 59 كارت أصفر، وحصل على 7 كروت حمراء

Dawri Plus الهلال والاتفاق

الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر السعودي صاحب 64 نقطة، على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المان سيتي صدارة الدوري بفارق نقطة عن ليفربول الإنجليزي، ولعب الهلال 28 مباراة، وفاز في 19 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في ثلاث مباريات فقط.

رابط بث الهلال والاتفاق

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