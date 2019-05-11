باكا يقود صنداونز للتتويج بالدوري الجنوب إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج ماميلودي صنداونز بدوري جنوب إفريقيا (2018-19) بعد فوزه على مضيفه "فري ستايت ستارز" بهدف نظيف مساء اليوم السبت، في الأسبوع الأخير من المسابقة.

ويدين بطل جنوب إفريقيا بالفضل في الفوز إلى فاكاماني ماهلامبي "باكا"، لاعب الأهلي السابق، الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

ورفع صنداونز رصيده إلى 59 نقطة ليحسم اللقب بعد ابتعاده بالصدارة بفارق نقطتين عن أورلاندو بيراتس، الذي فاز في نفس التوقيت على بولوكوان سيتي بثلاثية نظيفة.

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وحصد الفريق الجنوب إفريقي اللقب بعد فوزه في 16 مباراة من أصل 30، بجانب تعادله في 11 لقاء والخسارة في 3 مناسبات، وهو رابع أقوى خط هجوم برصيد 40 هدفًا.

واحتفظ حامل اللقب بكأس الدوري الجنوب إفريقي للعام الثاني على التوالي، وهو لقب الدوري التاسع في تاريخ النادي كصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة.

يُذكر أن صنداونز نجح في إقصاء الأهلي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق لم يستكمل مشواره في المسابقة القارية بعد الخروج على يد الوداد المغربي بنصف النهائي.