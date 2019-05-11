فالفيردي يوضح مستقبله مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن مستقبله مع الفريق الكتالوني بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا دعم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، له.

وكان البارسا ودع دوري الأبطال بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد، ليخسر (4-3) في مجموع مباراتي المربع الذهبي بعد فوزه ذهابا (3-0) في إسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي: "علينا أن نتغلب على هذه الأشياء ونفكر في المستقبل".

وردا على مستقبله مع الفريق، أكد المدرب: "ما زلت أملك القوة للاستمرار والتقدم بخطوة إلى الأمام، أنا بخير ولن أختبئ".

وأضاف: "لقد تحدثت مع بارتوميو بعد مباراة ليفربول، أشعر بأن لدي الدعم، لقد أعطاني الكثير من الدعم الشخصي".

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وتابع: "أعلم أنه في مثل هذه الظروف كل شيء يتعثر، وعندما تحدث أشياء منذ هذا القبيل يجبل عليك حرق كل شيء، مثل الأطفال عندما يصيبهم نوبة غضب".

وأكمل: "الخسارة لم تكن 1-0، بل كانت 4-0، هذه الخسائر مؤلمة جداً، لكن ما زال لدينا مباراة مهمة للغاية، نلعب عليها من أجل حصد لقب".

وأوضح: "أشعر وكأنني في حالة هروب كبير، لقد قبضوا عليّ وأنا في زنزانة العقاب، أريد خوض مباراة الغد".

وأتم فالفيردي قائلا: "الموسم لم ينته بعد، كان هدفنا تحقيق الثلاثية، لكن الأمر لم يتم، وأمامنا مباراة نهائي الكأس إن فزنا بها فسنحقق الثنائية".

ويستعد برشلونة بطل الدوري الإسباني لمواجهة خيتافي في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة غدا الأحد، لكن المباراة الأهم تبقى أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك يوم 25 مايو الجاري.