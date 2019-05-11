هدافو شمال إفريقيا.. أحمد علي على موعد مع القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خطف أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، الأنظار هذا الموسم من خلال أهدافه، بعدما واصل مجددًا التسجيل ليحرز هدفًا في شباك فريق الجونة، بالمباراة التي حسمها "ذئاب الجبل" بنتيجة (4-1).

صاحب الـ33 عامًا يتربع حاليًا على صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 18 هدفًا، متفوقًا على محمود علاء مدافع فريق الزمالك وصاحب المركز الثاني بفارق أربعة أهداف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراتين في الدوري المصري (2018-2019) أمام كل من الأهلي وبتروجيت، لتظل الفرصة مواتية أمام أحمد علي للاحتفاظ بصدارة الهدافين.

وأصبح هداف المسابقة المحلية على موعد مع القمة من حيث هدافي دوريات شمال إفريقيا والتي تشمل (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا)، وهذا ما سنستعرضه في التقرير التالي:

- زكريا نعيجي (الجزائر) - 19 هدفًا

يتصدر زكريا نعيجي مهاجم بارادو ترتيب هدافي الدوري الجزائري برصيد 19 هدفًا بفارق تسعة أهداف كاملة عن كريم عريبي، اللاعب السابق لدفاع تاجنانت والحالي للنجم الساحلي.

وكان النجم الساحلي حصل على خدمات عريبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في منتصف الموسم الجاري (2018-2019).

مهاجم فريق بارادو لم يكتف بتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري بعد مرور 26 جولة من منافسات الدوري الجزائري بل يتصدر قائمة هدافي دوريات شمال إفريقيا بفارق هدف عن أحمد علي.

ويتبقى أربع جولات على نهاية منافسات الدوري الجزائري، مما سيكون أمام زكريا نعيجي الفرصة لزيادة الفارق.

- لابا كودجو فودوه (المغرب) - 17 هدفًا

يتواجد المهاجم التيجولي لابا كودجو فودوه لاعب فريق نهضة البركان المغربي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.

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صاحب الـ27 عامًا يتفوق على محسن ياجور مهاجم الرجاء بفارق هدف واحد فقط، وثلاثة أهداف عن الإيفواري كوفي بوا لاعب أولمبيك آسفي.

- كريم عريبي (الجزائر وتونس) - 12 هدفًا

يحتل كريم عريبي المركز الثالث في ترتيب هدافي شمال إفريقيا برصيد 12 هدفًا، بواقع 10 أهداف في الدوري الجزائري مع فريقه السابق دفاع تاجنانت، وهدفين في الدوري التونسي بقميص النجم الساحلي.

عريبي هو الذي فقد النجم الساحلي خدماته في مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك، وتأهل الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد فوزه (1-0) في مجموع المباراتين.

- طه ياسين الخنيسي (تونس) - 10 أهداف

قبل ست مباريات على نهاية الدوري التونسي، يتصدر مهاجم فريق الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي ترتيب هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

مهاجم فريق "الدم والذهب" يتفوق على ياسين الشماخي لاعب الإفريقي بفارق هدفين فقط.

- أنس المصراتي (ليبيا) - 8 أهداف

يحتل أنس المصراتي لاعب الهلال الليبي صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف إلا أنه يتواجد في المركز الأخير على مستوى ترتيب هدافي دوريات شمال إفريقيا.

مهاجم الهلال يتفوق على معتز المهدي لاعب النصر الليبي بفارق هدفين، وأحمد الحداد لاعب الأولمبي بفارق ثلاثة أهداف.