رزاق سيسيه يقترب من النجم الساحلي والسبب البطولة العربية

تراقب إدارة نادي النجم الساحلي التونسي الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لصفوف الاتحاد، تمهيدا للتعاقد معه خلال انتقالات الصيف المقبلة.

وتواجد بعض من أعضاء نادي النجم الساحلي التونسي في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز، لمتابعة المهاجم الإيفواري، تمهيدا للتواصل مع مسئولى الزمالك والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترحب ادارة الزمالك برحيل اللاعب حيث كانت إدارة النادي قررت صرف النظر عن عودة الإيفواري رزاق سيسيه، المعار لصفوف الاتحاد السكندري هذا الموسم، ورغم تألق اللاعب مع سيد البلد هذا الموسم إلا أن إدارة الزمالك غاضبة من اللاعب، بعد إصراره على المشاركة مع الاتحاد في مباراتي دور الستة عشر لكأس زايد، التي ودع فيها الفريق الأبيض البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح.