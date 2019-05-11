يسرى رزق يتأهل إلى نهائى بطولة قسطنطين كورتكوف الدولية للملاكمة

تأهل يسرى رزق لاعب منتخب مصر للملاكمة إلى نهائى بطولة قسطنطين كورتكوف الدولية للملاكمة لوزن +91 كجم. وتأهل يسري لنهائي البطولة بعد فوزه على ملاكم اوزبكستان في مباراة قبل النهائي. وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم وسيد العوضى فى وزن 69 كجم وأحمد حسام فى وزن 75 كجم وعبد الرحمن عرابى بكل من اللاعبين عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم وسيد العوضى فى وزن 69 كجم وأحمد حسام فى وزن 75 كجم وعبد الرحمن عرابىفى وزن 81 كجم ويوسف كرار فى وزن 91 كجم ويسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ويرأس البعثة شريف الجرواني عضو مجلس اداراة الاتحاد المصري للملاكمة. وتأتي مشاركة منتخب مصر في البطولة ضمن خطة اتحاد الملاكمة برئاسة عبدالعزيز غنيم للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

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