محمود جابر يحضر مران فريق الإسماعيلي B

حرص محمود جابر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على حضور تدريبات فريق إسماعيلى B الذى بدأ تحضيراته منذ قليل على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية. قليل على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية. وشهد المران حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى. وحرص جابر على رصد أبرز العناصر المميزين لدى هذا الفريق تمهيدًا لتصعيدهم لصفوف الفريق الأول حسب الحاجة الفنية. ويحتل الدراويش المركز السابع في بطولة الدوري المصري برصيد 38 نقطة .

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