دورتموند يحقق فوزا صعبا على فورتونا ويطارد بايرن على قمة الدوري الألماني

فاز فريق بورسيا دورتموند علي نظيره فورتونا دوسلدورف بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات الاسبوع 33 من الدوري الألماني. افتتح اهداف اللقاء كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 41 لاصحاب الارض وعادل النتيجة أوليفير فينك في الدقيقة 47 للضيوف ثم تقدم مجدد اصحاب الارض توماس ديلاني في الدقيقة 53 واضاف الهدف الثالث ماريو جوتزره في الدقيقة 92 لاصحاب الارض وعادل النتيجة أوليفير فينك في الدقيقة 47 للضيوف ثم تقدم مجدد اصحاب الارض توماس ديلاني في الدقيقة 53 واضاف الهدف الثالث ماريو جوتزره في الدقيقة 92واختتم اهداف اللقاء داويد كوفناسكي بتسجل هدف تقليص الفارق ليفرق فورتونا دوسلدورف بهذه النتيجه رفع بروسيا دورتموند رصيد الي النقطة 73 يحتل بها المركز الثاني ويقلص الفارق مع بايرن الي نقطتينن قبل نهاية الدوري الالماني بينما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند النقطة 41 يحتل بها المركز الحادي عشر.

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