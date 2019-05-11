بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزنج سلبيا في الدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ أمام مضيفه لايبزيج سلبيا بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الألماني. 33 من الدوري الألماني. تبادل الفريقان السيطرة على أحداث اللقاء وأهدرا العديد من الفرص أمام المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. بهذه النتيجه رفع بايرن ميونخ رصيد إلي 75 نقطة يعزز بها تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ارتفع رصيد لايبزنج إلى 66 نقطة في المركز الثالث.

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