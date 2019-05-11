دورة لمدربي الطائرة الشاطئية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تنظيم دورة لمدربي الشاطئية خلال الفترة من 9 خلال الفترة من 9الى 12 يوليو المقبل. وتقام الدورة بمقر الاتحاد ويحاضر فيها الدولي الجزائري محمد بن حميدة.

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