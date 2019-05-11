أيمن الرمادي يدخل القائمة النهائية لأفضل مدرب بالدوري الإماراتي

دخل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان القائمة النهائية لأفضل مدرب في الدوري الإماراتي مع الثنائي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي وعبد العزبز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة. العزبز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة. وأعرب الرمادي عن سعادته بالتواجد في هذه القائمة مع مدرب الشارقة وأيضاً مدرب الأهلي دبي الذين يتنافسان على لقب الدوري هذا الموسم . ويقدم الرمادي مستويات رائعة مع عجمان بعد أن أعاده للدوري الإماراتي وضمن معه البقاء بالدوري كما أنه المدرب المصري الوحيد حالياً الذي يعمل بالدوري الإماراتي.

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