أيمن الرمادي يدخل القائمة النهائية لأفضل مدرب بالدوري الإماراتي

دخل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان القائمة النهائية لأفضل مدرب في الدوري الإماراتي مع الثنائي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي وعبدالعزبز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة.
وأعرب الرمادي عن سعادته بالتواجد في هذه القائمة مع مدرب الشارقة وأيضاً مدرب
ويقدم الرمادي مستويات رائعة مع عجمان بعد أن أعاده للدوري الإماراتي وضمن معه البقاء بالدوري كما أنه المدرب المصري الوحيد حالياً الذي يعمل بالدوري الإماراتي.
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