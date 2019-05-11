باسم أمين يتعادل مع بطل العالم للشطرنج

تعادل باسم أمين مع الأسطورة النرويجى وبطل العالم فى الشطرنج ماجنس كارلسون فى الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى فى الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرىللشطرنج الخاطف البليتز فى ساحل العاج. الجدير بالذكر أن باسم أمين فاز على المصنف الثاني عالميا الأمريكي هيكارو نكامورا.

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