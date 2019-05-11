تعادل باسم أمين مع الأسطورة النرويجى وبطل العالم فى الشطرنج ماجنس كارلسونفى الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى
للشطرنج الخاطف البليتز فى ساحل العاج.
الجدير بالذكر أن باسم أمين فاز على المصنف الثاني عالميا الأمريكي هيكارو نكامورا.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم أمين يتعادل مع بطل العالم للشطرنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.