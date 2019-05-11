غياب ايزي ايميكا عن مباراة الإنتاج الحربي

تأكد غياب ايزي ايميكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين منالدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي.
والتي من المقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في
يأتي ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الحرس بهدف واحد للاشيء.
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