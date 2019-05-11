غياب ايزي ايميكا عن مباراة الإنتاج الحربي

تأكد غياب ايزي ايميكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي. الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي. والتي من المقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري. يأتي ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الحرس بهدف واحد للاشيء.

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