بايرن ميونيخ يتعادل سلبيًا مع لايبزيج في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه لايبزيج بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الأسبوع الـ33من الدوري الألماني. ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الأسبوع الـ33من الدوري الألماني. سيطر الفريقان على أحداث الشوط الأول وأهدر بايرن العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول. الجدير بالذكر أن الفريق البافاري يحتاج للفوز فقط من أجل التتويج رسميًا باللقب.

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