رياضة | أسعار تذاكر مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار تذاكر مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت إدارة نادي الشباب السعودي تذاكر مباراة اليوم مع فريق التعاون للبيع المباشر عبر بوابات الملعب في تمام الثامنة مساء بعد الإفطار قبل بداية المباراة ، التي تقام في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة .

وكان مجلس إدارة الشباب قد اعتمد بيع التذاكر إلكترونيا مع تحديد أسعارها ، والتي شملت تكلفة رمزية للدرجة الموحدة ، من خلال عرضها عبر موقع النادي الرسمي بقسم التذاكر كالتالي :

الدرجة الموحدة : 5 ريالات

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المنصة الفضية : 500 ريال

المنصة الذهبية : 1000 ريال

ويواجه فريق الشباب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة ، فريق التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة ، في مباراة هامة للغاية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.