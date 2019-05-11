انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما طلبه الريال من نيمار خوفاً من مواجهة الخليفي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 05:59 مساءً - يرفض نادي العاصمة ريال مدريد الإسباني رفع "الراية البيضاء" فيما يتعلق بمحاولة حصوله على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن محاولات إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز لجلب نيمار إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لا تتعلق بالمال فحسب؛ بل تسعى إلى تفادي أي صدام محتمل مع القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة تتوقف على مدى نجاح نيمار في إقناع الإدارة الباريسية بالرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء"، وفي حال نجحت تلك المحاولات فإن النادي الملكي لن يتردد في دفع 250 مليون يورو لضم نجم الكرة البرازيلية، الذي انتقل إلى صفوف "أمراء باريس"، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو.

وأشارت إلى البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي)، والصربي لوكا يوفيتش (فرانكفورت)، وفيرلان ميندي (ليون).

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وشددت على أن الخلاف يبقى على صفقة الفرنسي بول بوغبا، الذي يصر زيدان على ضمه، في حين يريد الرئيس بيريز التعاقد مع لاعب أياكس فان دي بيك أو متوسط ميدان توتنهام كريستيان إريكسن؛ لعدم قناعته التامة بدفع 180 مليون يورو في اللاعب الفرنسي، "لتذبذب مستواه والانتقادات الموجهة لشخصيته".

ولفتت إلى أن النادي الملكي أبرم بالفعل صفقتي التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ومهاجم سانتوس الواعد رودريغو جويس مقابل 45 مليون يورو.

وأوضحت أن زيدان قرر الاستغناء عن الثلاثي: غاريث بيل وماركوس يورنتي وداني سيبايوس، وسط غموض يحيط بمستقبل الثنائي ماريانو دياز وفاييخو، كما لمحت إلى التراجع عن الاستغناء عن السداسي: إيسكو، وتوني كروس، وكيلور نافاس، وناتشو، وإبراهيم دياز، وريغيلون.

ويبقى مصير الكولومبي خاميس رودريغيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس والنرويجي مارتن أوديغارد غامضاً.

ويتطلع الفريق الملكي إلى تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الموسم الكارثي لـ"البلانكو"، الذي شهد خروجه من مختلف المسابقات المحلية والقارية، قبل أن يستنجد رئيس النادي بـ"زيزو"، الذي رحل عن "سانتياغو برنابيو"، قبل 8 أشهر، للعودة من جديد لتولي مهمة الإشراف الفني وانتشال الفريق من أزمته.