انت الان تتابع المقاولون العرب يحصل على خدمات نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

المقاولون العرب

نجح مجلس إدارة المقاولون العرب في تجديد التعاقد رسميًا مع نجم الزمالك والدولي السابق إبراهيم صلاح، خط وسط الفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل مع الذئاب، إضافة إلى حسن الشامي الظهير الأيسر بالفريق، وحسن شاهين حارس مرمى أبناء الجبل الأخضر لمدة عامين أيضًا. وكشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، وعضو مجلس الإدارة عن انتظام طاهر محمد طاهر في تدريبات الفريق وتأهيله للمشاركة فى الفترات القادمة لاحتياج الفريق لخدماته بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة وأجرى على أثرها جراحة في ألمانيا.

Advertisements

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز. سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي