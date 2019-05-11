المقاولون العرب يحصل على خدمات نجم الزمالك السابق

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تحرير:محمد فرج ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
المقاولون العرب
نجح مجلس إدارة المقاولون العرب في تجديد التعاقد رسميًا مع نجم الزمالك والدولي السابق إبراهيم صلاح، خط وسط الفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل مع الذئاب، إضافة إلى حسن الشامي الظهير الأيسر بالفريق، وحسن شاهين حارس مرمى أبناء الجبل الأخضر لمدة عامين أيضًا. وكشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، وعضو مجلس الإدارة عن انتظام طاهر محمد طاهر في تدريبات الفريق وتأهيله للمشاركة فى الفترات القادمة لاحتياج الفريق لخدماته بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة وأجرى على أثرها جراحة في ألمانيا.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز. سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.
سجل لذئاب الجبل سيف الجزيري هدفين، وجاتوش بانوم هدفًا في مرماه، وأحمد علي من ضربة جزاء، في المقابل أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة.
وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 36 في المركز الحادي عشر بعدما لعب 32 مباراة، فاز في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وتعادل في 12 لقاء أيضًا، بينما جاء أبناء عماد النحاس في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة وفاز فى 13 لقاء وخسر 11 وتعادل في 8 مباريات.
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