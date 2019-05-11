انت الان تتابع ثورة غضب ضد مجلس الأهلي بعد وفاة عضو بفرع الشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

مجلس الأهلي

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي ثورة غضب كبيرة من أعضاء فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، بعد وفاة عضو يدعى المهندس صلاح علي، في أثناء لعبه مباراة خماسي عقب الإفطار أمس الجمعة، حيث اتهم الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتحمل مسئولية التقصير والإهمال بسبب عدم توفير سيارة إسعاف في مقر الشيخ زايد -كانت بالفعل موجودة- إلا أنه تم إنهاء التعاقد بسبب أمور تتعلق بالتكلفة المالية، وهو ما أدى إلى التأخر في إنقاذ العضو الذي تم نقله خارج النادي ثم تسلمته سيارة إسعاف.

Advertisements

وفور سقوط المهندس صلاح، في أثناء لعب كرة القدم، قام أصدقاؤه بنقله بعربة الجولف حتى باب النادي واستدعاء سيارة إسعاف من خارج النادى نقلته للمستشفى، وحاول الفريق الطبي إسعافه، خاصة أنه كان لا يزال على قيد الحياة، إلا أن روحه فاضت إلى بارئها بعدها بساعتين. وأعلن أعضاء الشيخ زايد عن صدمتهم من عدم توفير