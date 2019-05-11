شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه المصري وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مع نظيره بالنادي المصري البورسعيدي، على تنظيم مواجهة ودية تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمبارياتهما المقبلة بالدوري، حيث يلتقي المصري مع نظيره الإنتاج الحربي في الحادي والعشرين من مايو الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري، فيما يلتقي الاسماعيلي مع الداخلية يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتازالمصري لكرة القدم.