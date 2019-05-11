شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية البورصة المصرية.. انطلاق بطولة الميزان الاقتصادي الرمضانية بمشاركة «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم السبت، على ملاعب نادي شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية، النسخة الثانية من بطولة «جريدة الميزان الاقتصادي» الرمضانية لكرة القدم برعاية رسمية للبورصة المصرية.

ويشارك في البطولة هذا العام فرق «المصري اليوم، وشركة أسطول كابيتال، وشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، وشركة برايم القابضة، وزالدي كابيتال، وفريق من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وشركة مكة، والميزان الاقتصادي، وفريق السلاحف الذي يضم بعض قدامى خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفريق عشرة عُمر الذي يمثل مجموعة من العاملين في البورصة».

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وتدخل شركة العمالقة للأوراق المالية هذا العام راعيا رئيسيا للبطولة، فيما يقوم ممثلا عنها بحضور حفل تسليم جوائز البطولة للفائزين بصحبة ممثل عن البورصة المصرية وكبار الشخصيات في مجال الاستثمار وأسواق المال.

وفي بطولة العام الماضي قدمت شركتا «اتصالات مصر» و«جوميا» جوائز البطولة التي حصدها فريق شركة برايم القابضة بحضور الدكتور محسن عادل الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتعتبر بطولة جريدة «الميزان الاقتصادي» الرمضانية لكرة القدم من المحافل التي تقوم بتجميع عدد من كبار الشركات والشخصيات المهتمة بالرياضة في مجال الاستثمار وأسواق المال، ورعاية إعلامية من جريدة المصري اليوم.